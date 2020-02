Inter, tegola Handanovic: il comunicato sulle sue condizioni e i tempi di recupero

L’Inter rischia di perdere Samir Handanovic fino a marzo. Il portiere sloveno si è infortunato alla mano sinistra. Dopo aver saltato il posticipo vinto ieri sera a Udine contro i friulani, il capitano nerazzurro rischia quasi un mese di stop. Derby a rischio ma anche le partite contro il Napoli in Coppa Italia e la Lazio in campionato. Non solo. Handanovic potrebbe addirittura saltare il doppio appuntamento di Europa League contro il Ludogorets e il match con la Sampdoria tornando a disposizione solo per la sfida con la Juventus a Torino.

La società nerazzurra ha voluto aggiornare tutti sulle condizioni del portiere attraverso un comunicato: “Samir Handanovic si è sottoposto a esame radiografico a seguito di un trauma alla mano sinistra subito in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione al quinto dito. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”.

L’Inter non dovrebbe ricorrere al mercato, nonostante i nomi di Viviano e Curci siano interessanti tra i giocatori svincolati. Toccherà quindi a Padelli e Berni essere promossi a titolare e vice con il figlio di Dejan Stankovic promosso a terzo portiere. I nerazzurri sperano comunque che Handanovic possa recuperare il prima possibile.