Inter, tegola Handanovic: salta l’Udinese e rischia anche il derby

Brutte notizie per l’Inter e per Samir Handanovic. Il portiere e capitano nerazzurro è costretto a dare forfait per la partita contro l’Udinese. L’estremo difensore interista ha subito una botta in allenamento che gli ha causato un problema ad un dito.

Handanovic è partito comunque per il Udine dove l’Inter sfiderà i friulani alla Dacia Arena questa sera, ma dovrà lasciare il posto a Padelli. Secondo le indiscrezioni, però, c’è di più: il portiere sarebbe a rischio anche per la successiva gara di campionato, il derby contro il Milan. La sua presenza per la sfida di San Siro è in dubbio ma si dovrà valutare meglio nei prossimi giorni. Intanto, è stato convocato per la prima volta Filip Stankovic, portiere della Primavera e figlio di Dejan che si aggregherà alla squadra per la trasferta odierna.