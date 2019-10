Inter, tegola Sensi: salta Sassuolo e anche il Borussia Dortmund. I tempi di recupero

Nuovo problema in casa Inter. Nel corso dell’allenamento odierno, Stefano Sensi è rimasto vittima di un nuovo risentimento muscolare, questa volta alla coscia destra: in attesa di ulteriori esami, salterà di sicuro le partite contro il Sassuolo in campionato e il Borussia Dortmund in Champions League.

TEMPI – Sensi, reduce da un altro problema fisico, salterà come detto i prossimi due impegni. Farà di tutto per rientrare nelle gare contro Parma o Brescia. Secondo le indiscrezioni i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi attorno ad una o al massimo due settimane. Per il centrocampista si tratta del secondo problema fisico dopo l’elongazione dell’adduttore procuratasi durante Inter-Juventus.