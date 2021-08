Inter, tifoso Mentana: “Cari Zhang, non vendete i big. Tifosi non ve lo perdonerebbero”

Parla il noto giornalista e tifoso nerazzurro

La situazione finanziaria incerta dell'Inter preoccupa anche i tifosi illustri. Tra questi anche il noto giornalista Enrico Mentana che voluto mandare un messaggio rivolgendosi direttamente alla famiglia Zhang. Le parole del volto noto anche della tv arrivano direttamente dal suo profilo Facebook: "L'Inter, come gli sportivi sanno, ha vinto lo scudetto. Poi dalla Cina è cominciato lo stillicidio di cattive notizie per la sua proprietà, la famiglia Zhang. Nello stesso momento è cominciato il sondaggio per l'iniziativa di azionariato popolare, che ha coinvolto oltre centomila persone. Vedremo se i cinesi apriranno a una cessione parziale oppure no. Quel che è certo però è che non si possono vendere i campioni, soprattutto dopo aver vinto. È stata fatta passare per una dolorosa necessità di bilancio la cessione di Hakimi, e ora si fa strada addirittura la possibilità di un addio di Lukaku".