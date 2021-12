Inter-Torino, probabili formazioni e dove vederla

Inter-Torino si gioca oggi, mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 18:30, per il match valido per la 19^ giornata di Serie A TIM. Si tratta dell’ultima gara dell’anno, poi sarà vacanza e ritorno in campo nel 2022. Inter-Torino, le...

Redazione ITASportPress

Inter-Torino si gioca oggi, mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 18:30, per il match valido per la 19^ giornata di Serie A TIM. Si tratta dell'ultima gara dell'anno, poi sarà vacanza e ritorno in campo nel 2022.

Inter-Torino, le formazioni

Ultimo sforzo per entrambe le squadre che proveranno a scendere in campo con le migliori formazioni possibili. Inzaghi e Juric manderanno in campo questi 22 per Inter-Torino di oggi:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria. All. Ivan Juric

Dove vedere la gara

Inter-Torino si disputerà mercoledì 22 dicembre 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio fissato alle ore 18.30, in contemporanea con le altre gare del campionato, per la precisione Verona-Fiorentina e Roma-Sampdoria. Il fischietto della sfida sarà Marco Guida.

La gara tra Inter e Torino sarà visibile su smart tv tramite l'applicazione di DAZN, fruibile anche grazie a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box, oltre che sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

Per chi volesse vedere la gara in streaming potrà godere del match tra Inter-Torino sempre su DAZN con l'app dedicata, scaricabile su dispositivi con sistemi operativi iOS e Android. Da pc, invece, basterà collegarsi al sito ufficiale e selezionare l'evento desiderato dal catalogo dopo aver inserito le proprie credenziali d'accesso.