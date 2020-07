Inter-Torino streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Inter-Torino, si gioca oggi lunedì 13 luglio alle 21.45 l’ultima sfida della 32^ giornata di Serie A. I nerazzurri di Antonio Conte affrontano i granata di Moreno Longo. Ambizioni diverse per le due formazioni con i milanesi che, in caso di tre punti, si troverebbero secondi in classifica a pari punti con la Lazio.

Inter-Torino, le probabili formazioni

Qualche problema di formazione per l’Inter, con Conte che deve rinunciare a Romelu Lukaku, non al meglio. Ecco allora che l’undici nerazzurro sarà formato da Handanovic in porta, Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa, Candreva e Ashley Young sulle corsie laterali, Brozovic e Gagliardini in mezzo al campo. Eriksen che agirà da trequartista alle spalle di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez che non dovranno far rimpiangere il bomber belga. Il Torino risponderà col 3-4-2-1. Sirigu tra i pali. Izzo, N’Koulou e Lyanco centrali. Ansaldi e De Silvestri sulle corsie esterne. Meité e Rincon in mezzo al campo. Verdi e Berenguer a sostegno dell’unica vera punta Andrea il Gallo Belotti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita Inter-Torino verrà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. La gara stasera, lunedì 13 luglio a San Siro sarà visibile su Sky Sport Serie A e su Sky Sport Calcio Uno, entrambi i canali sono disponibili sia sul satellite che sul digitale terrestre. Il match tra le due compagini del massimo campionato italiano potrà essere seguito non solo in televisione ma anche in streaming. Sky, per Inter-Torino, mette infatti a disposizione degli abbonati il servizio gratuito Sky Go: basterà scaricare l’applicazione sul proprio pc, tablet oppure smartphone e godersi la sfida. Un’ulteriore opzione è quella di vedere Inter-Torino su Now Tv, acquistando un pacchetto dedicato.

