Inter travolge il Benevento. Galabinov doma l’Udinese e regala prima storica vittoria in A allo Spezia

Si sono conclusi i due recuperi della prima giornata di serie A. Vittoria facile dell’Inter a Benevento e prezioso successo dello Spezia a Udine. Dopo appena 28 secondi nerazzurri avanti con Lukaku su assist di Hakimi, al 25′ il raddoppio di Gagliardini, dopo 3′ ancora Lukaku fa 3-0. Caprari accorcia su errore di Handanovic, ma al 42′ Hakimi fa 4-1. Nella ripresa Lautaro entra e segna, poi ancora Caprari per il 2-5. A Udine decisivo Galabinov con una doppietta. Udinese sottotono, con gli ospiti sempre più pericolosi (anche un gol annullato in avvio a Ricci). Per i bianconeri esordio del 18enne Martin Palumbo. Per i liguri è la prima storica vittoria in Serie A.