Inter, tutti uniti allo Stadium: contro la Juventus ci sarà anche Zhang

Il numero uno nerazzurro seguirà la squadra a Torino per il big match

Inter unita per provare a battere la Juventus in campionato. Nel big match della 31^ giornata di Serie A che andrà in scena questa sera, sulle tribune dell’Allianz Stadium di Torino, ci sarà anche il presidente nerazzurro Steven Zhang. Il numero uno del club, in Italia oramai da tempo, ha deciso di viaggiare insieme alla squadra verso Torino per presenziare al derby d’Italia.