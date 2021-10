Inter-Udinese, le formazioni ufficiali

Si gioca alle 12.30 il lunch match di Serie A

Tutto è pronto per il lunch match domenicale dell'undicesima giornata di Serie A tra Inter-Udinese . I due allenatori, Inzaghi e Gotti, hanno reso note le formazioni che scenderanno in campo per aprire la domenica di campionato.

Moduli speculari per le due squadre in cerca di un risultato positivo per proseguire i rispettivi cammini in campionato. A caccia dei tre punti per non perdere contatto con la vetta, l'Inter si affida a Dzeko in avanti accanto a Correa. Confermato il centrocampo con Brozovic e Barella insieme a Calhanoglu. In difesa c'è Ranocchia. L'Udinese si affida, invece, a Beto in avanti sostenuto da Success. Gotti sceglie la solita difesa con Silvestri tra i pali proteggo da Becao, Nuytinck e Samir.