Inter-Udinese, via libera ai tifosi: in 1000 per l’ultima a San Siro

Bella notizia per i fan nerazzurri

Una gran bella notizia per l' Inter e i suoi tifosi. In occasione del match di domenica pomeriggio contro l'Udinese a San Siro per l'ultima gara di campionato, sarà consentito l'ingresso a un numero limitato di persone, che saranno sponsor, dipendenti del club e famiglie dei calciatori.

Dopo che la Lega aveva chiesto una deroga per permettere, in occasione della sfida a San Siro tra Inter e Udinese di domenica, lo svolgimento della festa nerazzurra con i tifosi, è arrivata l'ufficialità. Sarà consentito l'ingresso al Meazza a mille persone in modo di rendere più paicevole il pomeriggio nerazzurro. Le persone, per l'occasione, saranno dipendenti nerazzurri, sponsor e famiglie dei calciatori.