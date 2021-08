Inter, ufficiale: Correa fino al 2025

Affare chiuso con gli annunci ufficiali di Inter e Lazio

Joaquin Correa è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. A darne l’annuncio oltre al club nerazzurri anche la Lazio, con un comunicato ufficiale per la Borsa. Questo quello dell'Inter: FC Internazionale Milano comunica che Joaquín Correa è un nuovo calciatore nerazzurro: l'attaccante argentino classe 1994 arriva dalla Lazio a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo. Correa ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. #WelcomeJoaquín

Joaquín Correa , nato il 13 agosto 1994, la chiamata del River Plate l'ha avuta proprio a 11 anni, quando ha lasciato la sua città, Juan Bautista Alberdi (dal nome di uno dei più importanti intellettuali della storia dell'Argentina), provincia di Tucumán . Una stagione, poi il ritorno a casa. E poi la ripartenza, perché il sogno di quel pallone che poteva farlo diventare grande, in tutti i sensi, era troppo forte.

A Rosario, alla scuola calcio Renato Cesarini, tutti si accorgono che nel calcio di Joaquín c'è qualcosa di speciale . La nuova chiamata è importante e affascinante: l' Estudiantes de la Plata. Inizia la scalata del Tucu , quel soprannome che racchiude origini e non solo di Correa. Dal 2006 al 2011 Joaquín cresce nel club dove brilla ancora la stella di un grande ex interista, di un mito del calcio argentino, Juan Sebastián Verón .

A soli 17 anni arriva il debutto: è il 19 maggio 2012, Correa diventa ufficialmente un compagno di squadra di Verón subentrando a Duvan Zapata in un Banfield-Estudiantes finito 0-3. Quattro stagioni, poi il viaggio in Europa, destinazione Genova, sponda Sampdoria. Una stagione e mezza, poi il passaggio al Siviglia, che gli consente di debuttare nella nazionale albiceleste.

Poi Roma, la Lazio. El Tucu va, aumenta ogni anno le marcature stagionali: prima 9, poi 10, lo scorso anno 11. Nei 30 gol in biancoceleste anche quello che sigilla la Coppa Italia 2019, il 2-0 in finale contro l'Atalanta. 117 le presenze con la Lazio, che gli garantiscono chiamate sempre più frequenti in nazionale.