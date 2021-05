Inter, ufficiale: finanziamento da 275 milioni da Oaktree

L'Inter ha raggiunto l'accordo con Oaktree: in arrivo 275 milioni di euro

Dopo giorni, mesi di indiscrezioni e trattative, adesso è arrivata l’ufficialità con una nota all’Ansa: l’Inter e il fondo statunitense Oaktree hanno trovato l’accordo per il finanziamento da 275 milioni di euro. Una grande boccata d’ossigeno per le casse del club nerazzurro, che così potrà programmare meglio il futuro. Una mossa importante quella si Steven Zhang, che presto incontrerà Conte con l’accordo del fondo in tasca.