Inter, ufficiale la risoluzione del contratto con Joao Mario

Il portoghese adesso andrà al Benfica

Joao Mario ha risolto il contratto con l'Inter, a un anno dalla scadenza naturale dell'accordo e adesso potrà accordarsi con il Benfica di Rui Costa che lo ha soffiato allo Sporting. L'Inter si è rassegnata all'idea di non poterlo cedere al Benfica per 8 milioni ma ha dovuto procedere a una risoluzione del contratto senza incassare un euro. La vecchia clausola che vantava lo Sporting, che insisteva per riavere il centrocampista nerazzurro, ha rischiato di mettere in difficoltà sia l'Inter che vende che il Benfica che voleva strapparlo ai cugini di Lisbona. Con la risoluzione Joao Mario potrebbe tratterà l'ingaggio desiderato. Questo il comunicato. "FC Internazionale Milano - si legge - comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto con il Club".