Inter, ufficiale: quarta maglia in campo contro la Roma!

L'Inter, in occasione della sfida contro la Roma, indosserà la stravagante quarta maglia

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inter ha resto noto che domani, in occasione del big match contro la Roma, la squadra nerazzurra scenderà in campo con la nuova quarta maglia , che fa parte della collezione I M.

“In occasione di Inter-Roma, in programma mercoledì sera alle 20:45 allo stadio Meazza, i giocatori nerazzurri scenderanno in campo con l’ I M Special Jersey , parte della collezione I M e il primo kit gara con il nuovo logo del Club nerazzurro.

La nuova identità visiva del Club, presentata a fine marzo, fa così il suo esordio in campo sullo speciale kit, realizzato da Inter e Nike per celebrare il nuovo logo nerazzurro. Con il suo intreccio di forme geometriche e una palette colori che comprende il giallo, il bianco, il nero e l’azzurro, l’estetica della nuova collezione si ispira all’attitudine visionaria di uno dei fondatori del club, l’artista futurista Giorgio Muggiani, e richiama una vocazione all’inclusione, la stessa che da sempre rende Milano la città più “internazionale” d’Italia e guida Inter e Nike Football a fare quotidianamente la differenza, in campo e fuori, per portare un cambiamento positivo non solo nel calcio ma nello sport in generale”.