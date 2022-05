Inter, ultima in nerazzurro per Vidal e non solo: in sette lasciano

Il club nerazzurro prepara una serie di addii anche illustri

Inter-Sampdoria, la possibile gara scudetto ma non solo. La sfida di San Siro potrebbe essere l'ultima non solo della stagione ma in generale l'ultima sfida che alcuni calciatori nerazzurri faranno con la divisa milanese. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club di Zhang vuole voltare pagina e per farlo saluterà almeno sette calciatori.

Ebbene sì, perché oltre ad alcuni nomi noti che non rientrano, ormai da tempo, nei piani del club, non è detto che possano esserci delle new entry anche di lusso. Il tutto nel nome del bilancio e dell’abbassamento del monte ingaggi.

Inter, chi sono i giocatori in uscita

Al momento il nome dei sette "candidati" a salutare sono abbastanza noti. Si tratta di Vidal, Sanchez, Caicedo, Radu, Kolarov, Ranocchia e Vecino. Ove fosse confermata la partenza di questi calciatori, l'Inter avrebbe un risparmio di circa 35 milioni di euro lordi, per un monte stipendi che per la stagione in corso va calcolato sui 150 milioni. Siamo al 23%, in linea teorica oltre il risultato.

Chiaramente sono cifre momentanee considerando che per sette giocatori che andranno via, dovranno arrivarne altrettanti al loro posto. Nel dettaglio delle uscite, quelle sicure sono quelle dei due cileni Vidal e Sanchez. Il centrocampista potrebbe comunque costare 4 milioni anche con l'addio. Mentre per l'attaccante occorrerà trattare.

A fine stagione andrà via anche Caicedo, acquisto impalpabile: due presenze per quattro minuti complessivi, nulla. Stesso discorso per Kolarov che potrebbe pensare anche al ritiro. Da capire la prossima destinazione anche del portiere Radu. Sembra destinato alla Lazio, invece, Vecino. L'unico che ancora resta in dubbio è Ranocchia per il quale ci sarebbe ancora un margine per la permanenza. Anche in questo caso tutto verrà deciso solo dopo aver metabolizzato il finale della stagione.

Sono dunque sette i calciatori in uscita. Sempre che non ci siano sorprese come Perisic o eventuali altri big corteggiati sul mercato.