Inter, un segnale da Perisic per il futuro

Si decide il futuro del croato

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Ivan Perisic e il suo rinnovo di contratto. Come sottolineato da Tuttosport, sono però notizie positive quelle che arrivano da parte del croato. Infatti, stando alle ultime news, il giocatore starebbe spingendo per restare in nerazzurro e nelle prossime giornate dovrebbe esserci l'incontro decisivo per andare avanti insieme.