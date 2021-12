Inter, un’altra divisa vintage inserita nella collezione

Saranno disponibili sullo store ufficiale del club a 57,90 euro, assieme a quelle delle stagioni 1963-1964, 1990-1991 e 1992-1993.

L’Inter inserisce, nella sua collezione di maglie retrò, le divise della stagione 1997-1998, la prima di Ronaldo in nerazzurro. Sullo store ufficiale dell’Inter, sono disponibili la prima classica nerazzurra e la seconda divisa che in realtà rappresenterebbe la terza maglia di quella stagione. Una divisa per ricordare ai tifosi nerazzurri la vittoria della Coppa Uefa. Le due maglie sono differenti da quelle originali per l’assenza del logo Umbro, ma per il resto sono davvero identiche. Saranno disponibili sullo store ufficiale del club a 57,90 euro, assieme a quelle delle stagioni 1963-1964, 1990-1991 e 1992-1993.