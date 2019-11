Inter, Vecino avvisa la Juventus: “Scudetto? Quest’anno è cambiata la nostra mentalità…”

In gol nell’ultima gara di campionato contro il Verona, Matias Vecino, centrocampista dell’Inter e dell’Uruguay, si è ripreso una maglia importante in nerazzurro.

Il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del suo avvio di stagione con i nerazzurri anche in ottica scudetto: “Purtroppo ho iniziato tardi la preparazione a causa di un infortunio che ho avuto in Copa America. Ora mi sento meglio, anche fisicamente. Credo che continuerò a trovare spazio. Dipenderà da me, dal migliorare il rendimento e dalle mie prestazioni il trovare spazio”, ha detto Vecino.

SCUDETTO – E in ottica Tricolore, ecco la grinta e il messaggio alla Juventus: “Quest’anno è cambiata la mentalità. Stiamo lavorando bene, abbiamo continuità a livello di risultati, soprattutto in campionato. Superare la Juventus? Non lo so, lo vedremo alla fine della stagione. Il fatto è che c’è un’altra squadra che non perde punti, ma noi dobbiamo stare lì. C’è fiducia“.