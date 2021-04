Inter-Verona diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Fischio d'inizio alle ore 15.00 per la 33^ giornata di Serie A

Inter-Verona si gioca oggi domenica 25 aprile 2021 alle ore 15.00. Ambizioni differenti per le due formazioni con i padroni di casa che cercano i punti per raggiungere il traguardo scudetto. Ospiti che devono riscattare una seconda parte di annata non felicissima dopo l'ottima partenza.

Inter-Verona, le probabili formazioni

Si affida ai titolarissimi Antonio Conte che manderà in campo la sua Inter con Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Scalpita Sanchez in panchina. Ospiti che dovrebbero scendere sul terreno di gioco con Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Vedremo come se la giocherà la squadra di Juric.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Inter-Verona si disputerà come detto questo pomeriggio di domenica 25 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 60ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00 e varrà per 33^ giornata di campionato.

La sfida Inter-Verona sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguirla in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Sarà possibile, mediante DAZN, vedere Inter-Verona in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare prima la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.