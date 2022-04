Inter-Verona, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18

Redazione ITASportPress

Inter-Verona si gioca oggi 9 aprile alle 18 per la 32^ giornata di Serie A. I nerazzurri ospitano l'Hellas per dare continuità alla vittoria del turno precedente contro la Juventus. Voglia di tornare al vertice e di mettere pressione al Milan per gli uomini di Inzaghi. Quelli di Tudor, invece, desiderano confermarsi squadra solida e tosta da affrontare.

Inter-Verona, le formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per Inter-Verona. Padroni di casa con Dzeko in avanti e uno tra Correa e Sanchez al suo fianco. Il primo sembra leggermente favorito. In mezzo al campo Barella e Brozovic detteranno i tempi. In difesa torna De Vrij.

Per il Verona spazio a Simeone con Caprari e Bessa in avanti. Torna Faraoni sulla corsia destra dopo la squalifica.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone.

Dove vedere il match

Inter-Verona è in programma questo sabato 9 aprile 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'avvio fissato alle ore 18. L'arbitro sarà il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

La partita della 32^ giornata tra nerazzurri ed Hellas sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, attraverso l'app dedicata scaricabile su smart tv e altri dispositivi come console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzabile anche tramite Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box.

Per accedere a DAZN da browser servirà collegarsi al sito ufficiale e inserire le credenziali d'accesso. Lo stesso occorrerà fare da device portatili come smartphone e tablet, grazie all'applicazione disponibile per sistemi operativi iOS e Android. In questo modo sarà possibile godersi pienamente lo spettacolo di Inter-Verona.