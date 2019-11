Inter-Verona diretta e streaming, dove vedere il match oggi 9 novembre

Inter-Verona, si gioca a San Siro oggi 9 novembre alle 18,00. Si scende in campo per la 12^ giornata di Serie A. I nerazzurri per rifarsi dopo il ko di Champions League, gli ospiti per proseguire nel buon momento in campionato. Conte sfida Juric.

Inter-Verona, le probabili formazioni – L’Inter senza Sanchez e col dubbio Sensi. Handanovic confermatissimo in porta. Difesa con Skrinia e Godin sicuri del posto. De Vrij potrebbe riposare, al suo posto Bastoni. Lazaro prenderà il posto di Candreva sulla corsia destra. In avanti solito duo Lukaku-Lautaro Martinez. Ospiti che si affideranno alla vena degli ex Faraoni e Salcedo. In porta il solito Silvestri mentre in regia non ci sarà Veloso.

Inter-Verona streaming e diretta tv – Inter-Verona verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Serie A al canale numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport al canale numero 251 del satellite. La partita sarà visibile per gli abbonati a Sky in diretta streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go. Inter-Verona potrà essere seguita anche su Now TV, il servizio streaming di Sky.