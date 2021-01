Il centrocampista dell’Inter Vidal ha analizzato la vittoria contro la Juve ai microfoni di Sky: “Importante gol per me e per la squadra. Sono felice anche perchè è il mio secondo gol con la maglia dell’Inter. Oggi abbiamo dimostrato che siamo pronti per lottare per lo scudetto. I tre punti ci danno fiducia perché abbiamo vinto contro i campioni d’Italia e pensiamo di poter arrivare fino in fondo”.