Inter, Vidal: “Darò tutto, poi vedremo quale sarà il mio destino”

Arturo Vidal accenna al suo futuro, che potrebbe essere lontano dall'Inter

L'Inter si gode un ritrovato Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, infatti, sta risultando sempre più determinante per la formazione nerazzurra. Tuttavia il suo futuro potrebbe essere lontano dal club milanese. Lo ha ammesso lo stesso Vidal durante una diretta Instagram in cui ha risposto alle curiosità di tifosi e appassionati: "Vedremo come andrà quest'anno e quale sarà il mio destino. Ho avuto chance in passato di andare in Premier... Ora però voglio dare tutto e di lottare per l'Inter". Dunque c'è il forte rischio che i nerazzurri perdano un punto di forza importante a centrocampo, privando Simone Inzaghi di una pedina diventata sempre più preziosa e decisiva, come dimostra l'impiego nelle ultime gare.