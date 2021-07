Inter, Vidal: “Inzaghi un mister importante che ti fa sentire bene”

Il gruppo nerazzurro ha riaccolto anche Arturo Vidal, tornato a disposizione di Inzaghi dopo gli impegni con la nazionale cilena in Copa America. Il centrocampista ha raccontato ai microfoni di Inter TV le sensazioni di questa estate, tra...

Il gruppo nerazzurro ha riaccolto anche Arturo Vidal, tornato a disposizione di Inzaghi dopo gli impegni con la nazionale cilena in Copa America. Il centrocampista ha raccontato ai microfoni di Inter TV le sensazioni di questa estate, tra nazionale, vacanze e ripresa degli allenamenti.

"Sono felice di essere di nuovo qui dopo le vacanze. Abbiamo fatto una bella Copa America con il Cile, ovviamente ho sentito Lautaro dopo la vittoria dell'Argentina. Ha fatto qualcosa di davvero importante, un successo internazionale che varrà tanto per la sua carriera. Gli ho fatto i complimenti".

Ora tempo di tornare a pensare solo al nerazzurro: "Ho conosciuto il mister, è un allenatore importante, che ti fa sentire bene. È stato bello ritrovare i compagni: stiamo lavorando bene e forte, perché quest'anno dobbiamo fare bene in campionato e in Champions League. Dobbiamo riconfermare lo Scudetto e andare avanti il più possibile in Europa".