Inter, Young euforico: “Emozione incredibile vincere il derby così”

Pazzesca vittoria per l’Inter nel derby di Milano. I nerazzurri hanno superato per 4-2 il Milan dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti, cogliendo un successo che ha permesso loro di agganciare in vetta alla classifica la Juventus. Al termine della sfida, ai microfoni di TalkSPORT, ha parlato il terzino Ashley Young.

EMOZIONE – “Volevo una nuova sfida e la sto vivendo, qui mi sto godendo ogni minuto. Vincere il derby è stata un’emozione incredibile, sono davvero felice per questi tre punti. Non credo ci sia qualcosa di meglio, potete intuirlo dal modo in cui abbiamo esultato al termine della gara. Andare sotto di due reti e poi ribaltare il risultato in quel modo dimostra il nostro carattere”.