Inter, Zanetti: “Lautaro non si muove, resterà qui per molto tempo”

L’ottimo rendimento tenuto fin qui in stagione da Lautaro Martinez non è passato inosservato alle big europee, in particolare al Barcellona. I catalani, per ammissione dello stesso tecnico Setién, sono infatti dei grandi estimatori dell’attaccante dell’Inter e vorrebbero portarlo in Spagna nella prossima stagione. A blindare l’argentino, però, sono arrivate le parole del vicepresidente dei nerazzurri Javier Zanetti.

FUTURO – “Io sono orgoglioso che Lautaro sia all’Inter – ha detto a Cadena 3 -. Quando lo abbiamo visto giocare per la prima volta immaginavamo che sarebbe potuto diventare così forte. Siamo felice di averlo con noi e credo che resterà all’Inter ancora per molto tempo”.