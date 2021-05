Inter, Zanetti: “Problemi finanziari, rosso oltre i 102 milioni”

Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato delle difficoltà finanziarie del club

La vittoria dello scudetto da parte dell’Inter ha riportato un entusiasmo che dalle parti di Milano non si vedeva da 11 anni, ma i problemi finanziari non cessano. Lo spiega il vicepresidente dei nerazzurri Javier Zanetti, in una lunga intervista a La Nacion. Di seguito un estratto: "I problemi finanziari continuano. E potrebbero volerci un paio d'anni per ristabilire l'equilibrio. È necessario che le persone tornino negli stadi, affinchè gli sponsor possano essere accontentati. Solo quando torneremo alla normalità cresceremo di nuovo. Ho letto che le perdite dell'Inter ammontavano a 102 milioni di euro, e direi anche un po' di più. Oggi la situazione è complicata, non c'è motivo di nasconderla, ma adesso abbiamo avuto la gioia di vincere lo scudetto. Anche se questo deve essere il punto di partenza per fare il passo successivo. Sarà però necessario essere molto chiari sulla strada da intraprendere".