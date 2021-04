Inter, Zanetti: ‘Scudetto? Serve l’ultimo sforzo. Una volta Mourinho disse…”

Il vicepresidente dell’Inter ha suonato la carica per lo scudetto, raccontando un aneddoto su Mourinho

Javier Zanetti, bandiera e vicepresidente dell’Inter, ha parlato al canale Twitch2010misterchip, soffermandosi sul momento attuale della squadra nerazzurra e parlando del passato: "Non so se sono stato un bravo capitano, quello che so è che ho dato l'esempio. Non con le parole, ma col lavoro e con gli atteggiamenti. Quello che importa quando uno si ritira è l’aver ottenuto il rispetto dei compagni, avversari e tifosi, non solo trofei in bacheca”.