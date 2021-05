Inter, Zanetti: “Vi racconto quando è nata questa vittoria…”

Parla l'ex capitano nerazzurro

Javier Zanetti fa festa per lo scudetto dell'Inter e dopo aver saltato e cantano con il resto della dirigenza, l'ex capitano nerazzurro affida al proprio profilo Instagram il suo pensiero dopo il 19esimo titolo del club. "Questa vittoria nasce due anni fa. Quando Antonio Conte e il suo staff per la prima volta attraversano il cancello di Appiano Gentile, la nostra casa di tutti i giorni. Portano una cultura del lavoro di massimo livello, iniziano a trasmettere una grande mentalità vincente", ha scritto l'ex numero 4. "Non fanno altro che pensare giorno dopo giorno a come poter migliorare la Squadra. Sì, la Squadra. Con la S maiuscola. Un gruppo di ragazzi che ha seguito questo percorso con grande professionalità, superando alcune difficoltà che ci sono state credendo sempre nel lavoro portato avanti insieme".