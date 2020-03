Inter, Zhang furioso con la Lega: ecco cosa c’è dietro lo sfogo del presidente nerazzurro

Sta destando grande scalpore lo sfogo del presidente dell’Inter Steven Zhang contro il numero uno della Lega Calciio Paolo Dal Pino.

Parole destinate ad avere senza dubbio ripercussioni nei confronti del numero uno nerazzurro arrabbiato per le dichiarazioni uscite nelle scorse ore in merito alla querelle dei rinvii delle partite di Serie A ed in particolare di Juventus-Inter. Ma cosa c’è dietro il duro attacco di Zhang alla Lega? A provare a spiegarlo è La Stampa che racconta un retroscena che potrebbe motivare questi malumori.

Secondo quanto si apprende, l’Inter avrebbe voluto giocare prima il recupero contro la Sampdoria e poi quello con la Juventus per rispettare la sequenza temporale ed evitare di giocare consecutivamente tre gare decisive come il ritorno della semifinale di Coppa Italia e l’andata degli ottavi di Europa League, oltre alla sfida con i bianconeri che si dovrebbe disputare lunedì 9 e che potrebbe valere una grossa fetta delle speranze scudetto delle due squadre. Nonostante la bozza dei recuperi sia stata presentata, manca ancora l’ok ufficiale ceh dovrebbe avvenire nel Consigli di Lega di mercoledì. In questo caso l’Inter potrebbe astenersi dal voto per mostrare il proprio disaccordo.

I nerazzurri avrebbero preferito presentarsi allo scontro diretto con un distacco minore dalla Juventus con la sfida con la Sampdoria che avrebbe potuto dare questa opportunità.