Inter, Zhang: “Lukaku? Aveva ragione Conte”

Il presidente dell’Inter ha parlato di diversi argomenti di casa nerazzurra, tra cui l’acquisto di Lukaku

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato a Sky Sport soffermandosi su diverse tematiche del club nerazzurro: "Tutti i giocatori sono importanti, anche coloro che restano fuori dal campo. Ovviamente Lukaku è speciale, non solo come attaccante che segna molti gol, ma come persona, ha un cuore grande, è amichevole con tutti, affettuoso, porta rispetto verso tutti. Non è facile trovare una persona con un cuore così grande. Ricordo che due anni fa Conte lo ha chiesto con insistenza, devo dire che ha avuto ragione a spingerci a fare questo investimento, era il giocatore perfetto".