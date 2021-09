Interspac, lanciato azionariato popolare per rafforzare Inter con raccolta fondi

Cottarelli ha illustrato il piano per rafforzare l'Inter

Interspac S.r.l. ha promosso oggi l'evento “Se non ora quando?”, il seminario sull’azionariato popolare nel calcio in diretta streaming da Milano. Per l'occasione sono stati presentati i risultati del sondaggio condotto dal 25 giugno al 18 luglio a cura di IQUII e della sua sport intelligence unit.

Tante le personalità coinvolte per fare il punto su modelli di riferimento, scenari possibili e nuove frontiere per l'azionariato popolare nel calcio in Italia. L’evento, moderato da Roberto Zaccaria (vicepresidente Interspac), si è aperto alle 10.30 con un videomessaggio di saluto di Giovanni Malagò (presidente Coni) e con l’intervento di Gabriele Gravina (presidente Figc). Poi lo speech di Carlo Cottarelli (presidente Interspac) sul progetto di azionariato popolare nel calcio, seguito da Mario Morelli (consigliere giuridico della Sottosegretaria di Stato con delega allo Sport, Valentina Vezzali). E ancora, Antonio Boccia (ECM senior advisor, Bestinver) che ha illustrato le “Esperienze esistenti e i modelli proponibili in Italia” con un focus sul caso Bayern Monaco. La mattinata di lavori si è chiusa con la tavola rotonda e gli interventi di Marco Civoli; Carlo Cottarelli; Gianfelice Facchetti; Peter Gomez; Gad Lerner; Maurizio Mannoni; Enrico Mentana; Micaela Palmieri; Pietro Senaldi; Beppe Severgnini; Marco Tarquinio. “È un modello che può funzionare a livello italiano. Stiamo parlando della partecipazione di un numero elevato di tifosi nelle quote del capitale della squadra che amano”, le parole di Carlo Cottarelli, presidente di Interspac. “È il desiderio di dare alla propria squadra stabilità, oltre a una connotazione prevalentemente italiana: si può diventare un piccolo mattone del club che si segue per tutta la vita. Il nostro obiettivo è rafforzare la società. Se a quel punto ci dovesse essere interesse da parte del club, allora passeremmo alla raccolta fondi da parte dei tifosi e di altre entità. Incontro già tifosi mi chiedono dove mettere i soldi… Ma non è questo il momento”.