Ipotesi playoff per lo scudetto, Lippi: “Soluzione mortificante”

La Lega Calcio si interroga su come gestire l’emergenza Coronavirus e il conseguente stop ai campionati. Tra le ipotesi emerse c’è anche la creazione dei playoff per assegnare lo scudetto. Una soluzione che non sembra convincere Marcello Lippi. Il tecnico campione del mondo con l’Italia nel 2006 ha espresso il suo parere ai microfoni di Repubblica: “Non mi convincono, così come non mi convince l’idea di assegnare il titolo in base alla classifica attuale. Se si potrà, credo che si debba riprendere il campionato nel modo ordinario, altrimenti pazienza. Altre soluzioni sarebbero mortificanti”.