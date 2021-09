Ironia De Roon: pronto a regalare sua maglia ma… allo store non arriva nessuno

Simpatico filmato pubblicato dall'olandese dell'Atalanta sui social

In queste ore, il centrocampista nerazzurro ha pubblicato un filmato nel quale si trova nell'Atalanta Store di Bergamo in attesa di poter regalare 3 maglie autografate ai tifosi. Nel video, il centrocampista spiega cosa si debba fare per ottenerle le divise: "Sono qua nell'Atalanta Store a Bergamo, alle prime tre persone che entreranno e compreranno la maglietta di Marten De Roon farò l'autografo e la pagherò io. Quindi mi auguro arriviate presto...", le sue parole.

Peccato che poi, nel video, si veda come il giocatore rimanga invano per ore ad attendere qualcuno. Nessuno, infatti, ha messo piede nello store per la sua maglietta. Un filmato chiaramente ironico che l'olandese ha voluto rendere ancora più simpatico scrivendo come didascalia: "Scommetto che Messi non avrà mai a che fare con una situazione del genere".