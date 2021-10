Italiano si schiera: “Espulsioni allenatori? A me mai capitato. Preferisco…”

Parla il tecnico della Fiorentina

Il tecnico Viola ha voluto dire la sua: "Io non sono mai stato espulso, ho grande rispetto per la classe arbitrale e non sopporterei mai di abbandonare la mia squadra nel corso della partita e per quella dopo. Penso più a sostenere i miei giocatori che a fare polemica. Si può non essere d’accordo, ognuno si comporta come vuole ma personalmente porterò avanti la mia linea per sempre. Poi se mi danno contro cinque rigori inesistenti posso sbroccare anche io…", ha detto il mister.

Poi sulla gara contro il suo passato: "Non è ovviamente una partita come le altre, per quei due anni in cui ho conosciuto un ambiente fantastico e persone stupende", ha detto Italiano. "A livello emotivo non è facile, ma si scende in campo per ottenere le vittorie. Per 95 minuti sarò avversario dello Spezia, ma al di fuori del campo non mi passa nemmeno per l’anticamera del cervello di essere nemico di questa gente. Quanto al campo, non mi sono mai posto il problema se lo Spezia continui o meno a proporre qualcosa di mio. Domani per noi è una partita che ci dà la possibilità di rimediare alla sconfitta di Roma".