Italiano verso Fiorentina-Spezia: “Che emozione rivedere Prandelli. Gli devo tanto…”

Intervistato da Tuttosport a due giorni da Fiorentina-Spezia, il mister dei liguri Vincenzo Italiano ha parlato della personalissima gioia ed emozione nel poter ritrovare un suo grande collega: Cesare Prandelli. “L’incontro con Prandelli? Sarà davvero troppo emozionante. A lui devo molto, quasi tutto: è stato il primo in assoluto a darmi fiducia e a schierarmi dall’inizio. Con quel Verona, nel ‘98/99, fummo promossi in Serie A e l’anno successivo ci salvammo giocando davvero un bel calcio… Sì: assomigliavamo a questo Spezia. Non vedo l’ora di riabbracciarlo”.

IL RECORD DELLO SPEZIA