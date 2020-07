Iuliano avverte la Juventus: “Attenta all’Atalanta. Ma il margine è buono”

La Juventus si scopre improvvisamente fragile. I bianconeri hanno conquistato due punti nelle ultime tre partite, con 9 gol subiti. Ma il titolo sembra dietro l’angolo, dati i 6 punti di vantaggio sull’Inter e i 7 sull’Atalanta. Un margine che potrebbe bastare a conquistare il nono titolo. Mark Iuliano, ex difensore della Vecchia Signora, si sofferma su questa situazione ai microfoni di Tuttosport: “Sempre meglio essere inseguiti perché vuol dire che sei davanti in classifica. Poi certe rimonte capitano una volta su cento, una su cinquanta. Noi nel 2000 eravamo sotto pressione per la rosa un po’ corta a fine campionato, venivamo da tanti 1-0 che ti costano fatica mentale e perdemmo delle partite ingenuamente. Probabilmente eravamo convinti che le altre non avrebbero mantenuto il passo e invece non lo mantenemmo noi. Siamo davanti a un campionato anomalo. Tutte queste partite ravvicinate dopo un lungo stop condizionano e non tutti vanno forte come l’Atalanta”.

RIVALI

Iuliano analizza anche le avversarie, individuando anche la squadra più pericolosa: “Sicuramente l’Atalanta. E’ la squadra di cui avrei più paura perché non ti perdona niente. Anzi, ha perdonato qualcosa alla Juve perché aveva giocato meglio. E’ quella che fisicamente e mentalmente sta meglio di tutte. E ha una grande rosa, anche numericamente: gente come Muriel, Malinovsky o Pasalic magari entra dalla panchina e fa la differenza. Sbaglia chi la considera una sorpresa: ormai è una big e investe. Farebbe bene a preoccuparsi anche il Paris Saint-Germain”.