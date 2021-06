Jankto verso l’Europeo: “Possiamo battere chiunque”

Jankto, centrocampista della Sampdoria, ha parlato dell’Europeo che disputerà con la Repubblica Ceca

Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria e della Repubblica Ceca, ha parlato al sito ufficiale dei blucerchiati proiettandosi ai prossimi Europei: "Rappresentare la nazionale è un onore, ognuno da bambino ha sempre sognato di giocare un Mondiale o un Europeo, per il proprio Paese e per i tifosi. Tutti dovremo dare il 100%. Non importa chi fa gol o assist, conta vincere in qualsiasi modo, specie in un torneo breve come questo. Giocheremo contro Inghilterra, Scozia e Croazia, sono tutte partite difficili ma sappiamo che possiamo vincere contro chiunque. Lo abbiamo già fatto. Siamo un Paese piccolo ma siamo determinati, vogliamo fare qualcosa di significativo. Penso che stia crescendo una generazione importante e tra due o quattro anni saremo ancora più forti. Molti devono maturar, dobbiamo dargli del tempo. Abbiamo battuto l'Inghilterra e pareggiato contro il Belgio, poi però abbiamo anche dei momenti in cui stacchiamo la spina. La Grecia ha vinto l'Europeo nel 2004, questo ci fa credere che tutto sia possibile. Se staremo bene dal punto di vista fisico potremo dire la nostra".