Jeda: “Cagliari, immeritate le due sconfitte consecutive. Lecce, ti manca un difensore”

SUL CAGLIARI: “Arrivare in Europa sarebbe un regalo molto bello e importante per la tifoseria, che si merita qualcosa in più. Sarebbe una buona spinta anche per il nuovo stadio”.

SU JUVENTUS-CAGLIARI: “La sosta è sempre un’incognita. Il Cagliari non meritava le ultime due sconfitte, brutte solo nel risultato. La Juventus si presenterà molto carica e con la voglia di smentire chi dice che la squadra non gioca bene”.

SU KULUSEVSKI: “Sono un suo grande ammiratore, lo seguo fin dalla Primavera dell’Atalanta. Già allora faceva la differenza, ma non mi aspettavo che riuscisse a farla fin da subito anche in Serie A. E’ un giocatore di personalità, la Juventus ha fatto un colpo molto importante. Credevo che l’Inter facesse un po’ più di resistenza, sarebbe stato un bel duello da seguire”.

SU INTER E LAZIO NELLA LOTTA SCUDETTO: “L’Inter è assolutamente sulla strada giusta, ha un allenatore di grande esperienza che ha dato quel qualcosa in più che mancava ai nerazzurri. Può contendere lo scudetto alla Juventus fino alla fine. La Lazio potrebbe avere il problema dell’organico, un po’ più corto rispetto alle altre due contendenti. La squadra può comunque arrivare molto lontano, Inzaghi è uno dei migliori allenatori in Italia”.

SUL LECCE: “La squadra e l’allenatore mi piacciono molto. Liverani ha dimostrato di avere grande qualità ed il carisma da allenatore, mi ha stupito tantissimo in positivo. Il Lecce è in linea con gli obiettivi, sono convinto che saprà portare a casa qualche risultato a sorpresa in più rispetto al girone d’andata. Mercato? Non sarebbe male prendere un giocatore d’esperienza in difesa”.

, calciatore ex Cagliari e Lecce, ha parlato a Radio Sportiva. Queste alcune sue dichiarazioni.