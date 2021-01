Jeda: “Il Milan gioca con la sigaretta in bocca. Pioli è l’allenatore più carismatico in Serie A”

Capucho Jeda, ex attaccante di Cagliari e Lecce è intervenuto ai microfoni di Tmw per commentare l’andamento del Milan in Serie A: “Ieri ho visto un Milan giocare con la sigaretta in bocca. Calabria con Pioli è diventato un fenomeno, prima con lui era da mettersi le mani nei capelli. Ci si chiedeva perché fosse nel Milan, ora sta dando altre risposte. Pioli è uno degli allenatori con più carisma in Italia. Di Francesco? È un tecnico molto bravo e capace, ma dopo la Roma sembra che sia successo qualcosa, i sardi stanno attraversando un momento delicato”.