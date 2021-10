Joao Pedro affonda la Samp e regala al Cagliari di Mazzarri il primo sorriso

Vittoria per 3-1 degli isolani

Successo del Cagliari nel lunch match della Serie A. Gli isolani all'Unipol Domus hanno battuto la Sampdoria con il punteggio di 3-1. La sblocca subito Joao Pedro su assist di Keita, rete convalidata dal Var. Palo di Candreva al 12'. Nella ripresa pericolosi Marin e Gabbiadini oltre a Keita. Raddoppia Caceres con la deviazione di Thorsby, che accorcia all'82'. Poi il tris in pieno recupero di Joao Pedro che firma la doppietta. Per Mazzarri è il primo sorriso mentre per la Doria continua il periodo negativo.