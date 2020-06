Joao Pedro, l’agente: “Tante chiamate per lui. C’è forte interesse…”

Il Cagliari vuole stupire e completare la stagione del centenario togliendosi ancora tante soddisfazioni. Dopo una fase iniziale incredibile, i sardi si sono trovati ad affrontare un periodo negativo. Lo stop per il coronavirus può aver dato una mano in tal senso a ritrovare serenità e freschezza. Tra i più positivi della squadra rossoblù, sicuramente, c’è sempre stato Joao Pedro che nelle ultime settimane è stato oggetto di tanti rumors di mercato. A parlare del suo futuro è stato l’agente del brasiliano, Marco Piccioli, in un’intervista rilasciata al portale Centotrentuno.

TANTE CHIAMATE – “Abbiamo ricevuto diverse chiamate, e tra queste anche quella del Torino, ma ancora parliamo solo di idee e non c’è niente di definitivo”, ha spiegato il procuratore del numero 10 del Cagliari. “Posso dire che Joao ha attirato l’interesse non solo di club italiani ma anche stranieri, di importante livello. Ancora non abbiamo detto di sì a nessuno. E ci mancherebbe, c’è da concentrarsi sul campionato e su un mercato che sarà lungo. Logico che sul ragazzo c’è forte interesse. Non lo dico io ma lo dicono i numeri che ha fatto in stagione”, ha concluso l’agente di Joao Pedro.