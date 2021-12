Joao Pedro riprende il Torino e a Cagliari è 1-1

Un'autorete spiana la strada ai granata ma poi un gran gol di Joao Pedro rimette il match in parità

E' finita in parità la sfida di Cagliari tra i sardi e il Torino. Il match che ha chiuso la 16^ giornata del campionato di Serie A si è chiuso sull'1-1. Parte forte la squadra di Mazzarri ma il Toro difende bene. La squadra di Juric la sblocca grazie a un'autorete di Carboni dopo una imprecisa parata di Cragno. A inizio ripresa Joao Pedro fa 1-1 con una spettacolare rovesciata. Per la squadra di Mazzarri è il quarto pareggio consecutivo, per il Torino invece è il secondo di fila.