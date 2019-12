Joao Pedro si gode il momento: “Una rete in più di Cristiano Ronaldo dà fiducia. Sul caso doping…”

C’è sicuramente Joao Pedro tra le note più liete dell’avvio di stagione sorprendente del Cagliari. Era dai tempi di Gigi Riva che nessun calciatore rossoblù riusciva ad andare in doppia cifra in così breve tempo. Il numero 10 dei sardi, parlando a Globoesporte si è lasciato andare a qualche commento anche in ottica avversari in zona gol.

MEGLIO DI CR7 – 11 gol a 10, questo dice la classifica marcatori ad oggi. Joao Pedro meglio di Cristiano Ronaldo. Il brasiliano ammette: “Sono avanti a lui di una rete? Questo ti dà fiducia. Il campionato italiano è molto difficile. Si tratta di un torneo molto tattico”. Cristiano Ronaldo è uno dei più grandi della storia. In Spagna ha segnato sempre 40 gol, mentre in Italia 25. Questo perché è difficile giocare contro le difese italiane”.

CASO DOPING – E sulla vicenda di doping che lo ha visto protagonista nel 2018: “Sono rimasto sorpreso da quello che è successo. Non avevo fatto niente di male. Sono stato fortunato a poter dimostrare tutto. Ma quando il tuo nome viene tirato in ballo, la parola doping diventa qualcosa di molto forte. Sono andato a cercare molti casi relativi al doping e nella maggior parte di essi si è trattato di un errore medico o di terze parti. Ancora oggi è molto difficile da digerire”.