Jorginho rivela: “A Napoli escluso da Benitez: non feci nulla per un mese”

Jorginho è stato uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano negli ultimi anni. Il centrocampista naturalizzato italiano ha raccontato in una diretta Instagram con gli Autogol alcuni retroscena della sua avventura a Napoli: “Ho trascorso anni importanti. Ad esempio ricordo la finale vinta di Coppa Italia, quando a Roma vennero a vedermi anche mia madre e mia moglie: è stata un’emozione grandissima”.

SARRI – Poi Jorginho ha espresso il suo parere su Maurizio Sarri, l’allenatore che più lo ha consacrato su alti livelli: “Grandissimo tecnico, ha una preparazione incredibile, sa praticamente tutto, ha una risposta per ogni cosa che chiedi. Con lui sai sempre cosa fare in campo, a livello tattico è strepitoso”.

RIMPIANTI – C’è spazio anche per i rimpianti: “Al primo anno di Napoli dopo sei mesi decisi di andare in vacanza in Brasile, per un mese non feci niente, non mi allenai e mangiai tanto. Quando tornai a Napoli ero completamente fuori forma e persi la fiducia di Benitez, persi il posto da titolare, il tecnico aveva ragione, c’erano compagni nettamente più in forma di me. Tornando indietro non farei mai più quel mese”.