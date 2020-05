Julio Cesar racconta: “Devo tutte le mie vittorie a Nuciari. Ha creduto in me”

Le sue parate hanno contribuito a riscrivere la storia dell’Inter. Julio Cesar occupa ancora adesso un posto speciale nei cuori dei tifosi nerazzurri. Eppure inizialmente neppure per lui è stato semplice. E parte del merito della sua esplosione va attribuita a Giulio Nuciari, ex portiere e preparatore all’Inter. Quest’ultimo oggi ha inviato un messaggio a sorpresa a Julio Cesar, facendolo commuovere durante un collegamento con Sky Sport. Queste le parole del fuoriclasse brasiliano: “Non vedo Giulio da tanti anni, sono emozionato. E’ stato molto importante per me: è venuto a trovarmi a Verona per spiegarmi cosa voleva Mancini da me. All’Inter ha subito creduto nel mio potenziale: ho sempre ascoltato le sue parole mentre lavoravamo insieme, sono stati anni in cui mi ha presentato il calcio italiano e il lavoro del portiere in Italia. Mi emoziono perché tutto quello che ho vinto lo devo a lui”.