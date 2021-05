Julio Cesar su Conte: “Si capiva che era un vincente, l’Inter ci ha creduto”

L'ex portiere nerazzurro si complimenta con la squadra campione d'Italia

La soddisfazione per lo scudetto non si è ancora esaurita in casa Inter. I nerazzurri sono tornati alla vittoria dopo 10 anni di digiuno, 11 considerando l'ultimo successo in campionato. La squadra di Antonio Conte punta ora a totalizzare 94 punti. Un punteggio da record nella storia del club milanese, dato che solamente Roberto Mancini ha saputo fare meglio, con i 97 punti della stagione 2006/07.