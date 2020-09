Juric punge il Verona: “Le mie richieste vanno soddisfatte…”

Il mercato non ha aiutato particolarmente l’Hellas Verona. Gli scaligeri, infatti, devono fare i conti con la cessione di Marash Kumbulla alla Roma e, in generale, non hanno piazzato grandi acuti. Una situazione che desta qualche perplessità sulla possibile competitività da parte della squadra rivelazione dell’ultima stagione.

FRECCIATA

Il tecnico Ivan Juric, nel corso di un incontro con la stampa, non le ha mandate a dire: “Le mie richieste devono essere soddisfatte, altrimenti è la fine. Se fai un mercato in uscita di un certo tipo devi fare un mercato in entrata all’altezza. I giocatori li sceglie D’Amico in base alle caratteristiche, poi ovviamente dobbiamo essere tutti d’accordo. Dall’inizio sapevamo dove dovevamo migliorare. Sennò rimani come prima, con giocatori che sanno quello che devono fare, ma senza miglioramenti”.