Juric saluta il Verona: “Ho vissuto gli anni più belli della mia vita”

Il tecnico si è accasato al Torino

Si volta pagina in casa Torino. Archiviata la deludente stagione 2020/21, terminata con la salvezza arrivata solamente al penultimo turno, la formazione granata ha cambiato guida tecnica. Non viene riconfermato Davide Nicola, al suo posto arriverà Ivan Juric. Il tecnico saluta l'Hellas Verona dopo due stagioni e si tuffa in un nuovo progetto con la speranza di riuscire a ottenere gli stessi ottimi risultati mostrati in terra veneta. Una missione tutt'altro che semplice.