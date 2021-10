Juric sfida la Juventus: “Derby? La squadra di Torino è quella granata”

Le parole del mister del Toro

Vigilia di campionato per il Torino di Ivan Juric che domani affronterà la Juventus nel derby della Mole valida per la settima giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato la sfida in conferenza stampa dando grande carica all'ambiente: "A Torino mi sembra che la squadra sia il Toro, percepisco questa sensazione".